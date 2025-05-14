Німеччина

Із фулбеком підписано чотирирічний контракт.

Лівий захисник Даніель Свенссон продовжить свої виступи за дортмундську Боруссію, передає офіційний сайт клубу.

У лютому 2025 року "чорно-жовті" орендували 23-річного шведа з правом викупу. Представник Бундесліги задоволений виступами гравця, тож вирішив оформити повноцінний трансфер.

За даними transfermarkt, оренда обійшлася Боруссії Дортмунд в 1.8 млн євро, тоді як перехід на постійній основі — в 6.5. Контракт Свенссона з клубом розраховано до кінця червня 2029-го.

"Даніель повністю виправдав наші очікування з першого ж дня. Він швидко освоївся і одразу ж покращив команду своїми виступами. Його інтенсивність і гнучкість дуже добре відповідають нашій грі та надають нам більше можливостей. Крім того, Даніель також хороший хлопець і зразковий професіонал, тож це рішення було для нас логічним", — пояснив спортивний директор дортмундців Себастьян Кель.

На рахунку Даніеля один гол і два асисти в 15-ти матчах усіх турнірів за Боруссію.