Німеччина

Контракт фулбека з ПСЖ розраховано до літа 2027 року.

Правий захисник Норді Мукіеле вже попрощався з Баєром в останньому домашньому матчі сезону-2024/25, але його повернення до клубу не виключається.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що остаточне рішення буде прийнято після затвердження нового головного тренера, тоді як Хабі Алонсо найбільш імовірно очолить Реал Мадрид. Тим не менш, повноцінний трансфер 27-річного француза, пов'язаного з ПСЖ контрактом до кінця червня 2027-го, обійшовся б леверкузенцям недешево.

У ході поточної кампанії Норді взяв участь у 24-х матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом.

Також повідомляється, що двоє інших орендованих Баєром гравців, а саме атакувальний півзахисник Еміліано Буендія та центральний захисник Маріо Ермосо, повернуться до Астон Вілли та Роми відповідно.