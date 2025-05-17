Німеччина

Чемпіонат Німеччини сезону-2024/25 завершено!

У рамках 34-го туру Бундесліги відбулися низка матчів. З головного слід зазначити, що Гайденгайм боротиметься в перехідних матчах за право залишитися у вищому дивізіоні.

Решта команд, згаданих у цій новині, не потрапили до єврокубків або уникли вильоту за підсумками сезону.

Боруссія Менхенгладбах — Вольфсбург 0:1

Гол: Нмеча, 51

Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Лайнер (Скаллі, 68), Ітакура, Ельведі, Ульріх — Онора (Фукуда, 82), Райтц (Нойгаус, 82), Вайгль, Зандер (Штогер, 68), Гак (Чванчара, 68) — Плеа

Вольфсбург: Грабара — Меле, Вавро, Кулєракіс, Камінські — Арнольд, Герхардт — Маєр (Дардаї, 75) — Віммер (Сков Ольсен, 62), Нмеча (Беренс, 75), Амура (Борно, 90).

Гайденгайм — Вердер 1:4

Голи: Кербер, 80 - Шмід, 13 (пен), Стаге, 33, Дукш, 66, Топп, 86

Гайденгайм: Мюллер — Маїнка, Гімбер (Нігюс, 46), Зірслебен — Траоре, Шеппнер (Зівзівадзе, 46), Дорш (Шинза, 46), Бек (Кербер, 46) — Ваннер — Пірінгер, Гонсак

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер (Юнг, 85) — Вайзер, Лінен, Агу (Кьон, 72) — Стаге (Біттенкурт, 72), Шмід — Грюль (Нжинмах, 72), Дукш (Топп, 84)

Попередження: Траоре, Шинза — Стаге, Піпер.

Санкт-Паулі — Бохум 0:2

Голи: Боаду, 10, 66

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, ван дер Гейден (Рітцка, 33) — Саліакас (Дзвігала, 64), Буахалфа, Сміт, Трой — Гілавогі (Банкс, 76), Сінані (Еггештайн, 64), Афолаян (Вайсгаупт, 46)

Бохум: Хорн — Ерман, Медич (Косцєрські, 84), Бернардо — Пасслак, Беро, Панневіг (де Віт, 76), Сіссоко (Лосіла, 57), Віттек — Боаду (Брошинські, 76), Масурас (Мійосі, 76).

Аугсбург — Уніон Берлін 1:2

Голи: Тіц, 41 - Ілич, 69, 90+4

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр (Єнсен, 80) — Вольф (Гумни, 59), Оньєка (Реджбечай, 80), Якич, Яннуліс — Комур (Муньє, 71), Клод-Моріс (Маєр, 59) — Тіц

Уніон Берлін: Шволов — Доехі, Хедіра, Керфельд — Юранович (Тріммель, 61), Хаберер, Шафер (Тусар, 61), Роте — Прой (Ілич, 61) — Голлербах (Бенеш, 88), Скарке (Любичич, 80).