Німеччина

Шешко і Сімонс будуть продані.

Щонайменше дві зірки РБ Лейпцига, схоже, покинуть клуб у майбутнє трансферне вікно.

Йдеться про нападника Беньяміна Шешка та атакувального півзахисника Хаві Сімонса. Згідно з відомостями інсайдера Фабріціо Романо, обидва, як очікується, будуть продані найближчими місяцями. На 21-річного словенця і 22-річного нідерландця давно претендують топ-клуби з різних чемпіонатів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Шешка в 65 млн євро, а Сімонса — в 70 млн.

РБ Лейпциг фінішував на сьомій сходинці в розіграші Бундесліги, що завершився. У наступній кампанії команда не зіграє в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Хаві Сімонс вирішив залишити РБ Лейпциг цього літа.