Шешко і Сімонс будуть продані.
Беньямін Шешко, Getty Images
17 травня 2025, 23:17
Щонайменше дві зірки РБ Лейпцига, схоже, покинуть клуб у майбутнє трансферне вікно.
Йдеться про нападника Беньяміна Шешка та атакувального півзахисника Хаві Сімонса. Згідно з відомостями інсайдера Фабріціо Романо, обидва, як очікується, будуть продані найближчими місяцями. На 21-річного словенця і 22-річного нідерландця давно претендують топ-клуби з різних чемпіонатів.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Шешка в 65 млн євро, а Сімонса — в 70 млн.
РБ Лейпциг фінішував на сьомій сходинці в розіграші Бундесліги, що завершився. У наступній кампанії команда не зіграє в єврокубках.
Раніше повідомлялося, що Хаві Сімонс вирішив залишити РБ Лейпциг цього літа.