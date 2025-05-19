Німеччина

Німецький центрбек може приєднатися до мюнхенців на правах вільного агента.

Мюнхенська Баварія наразі є головним претендентом на підписання центрального захисника Йонатана Та, який залишить леверкузенський Баєр влітку на правах вільного агента. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні" уже надіслали 29-річному німцю офіційну пропозицію щодо довгострокового контракту, і тепер рішення залишається за самим футболістом.

Попри зацікавленість з боку Барселони, саме німецький гранд перебуває в найкращій позиції, аби підписати Та як вільного агента. Очікується, що захисник ухвалить фінальне рішення найближчим часом.

У поточному сезоні Йонатан Та провів за Леверкузен 49 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист.