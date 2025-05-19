Німеччина

Алжирський нападник привернув увагу після яскравого дебютного сезону в Німеччині.

Нападник Мохамед Амура, який вразив результативністю у своєму дебютному сезоні за Вольфсбург, може залишити клуб вже цього літа.

За інформацією kicker, у клубі німецької Бундесліги високо оцінюють 25-річного алжирця, а сума його трансферу може сягнути 50 мільйонів євро.

Зазначається, що у керівництві "вовків" вже підтвердили, що до деяких гравців команди з’явився інтерес з боку інших клубів, і саме Амура, схоже, є головним кандидатом на продаж.

У поточному сезоні Мохамед Амура забив 10 голів та віддав 12 асистів у 31 матчах Бундесліги. Наприкінці цієї кампанії, влітку 2025 року, алжирець стане повноцінним гравцем Вольфсбурга за 15 млн євро (оренди з правом викупу), проте це не виключає його продаж.