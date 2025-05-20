Нік Вольтемаде провів яскравий сезон і зацікавив Баварію.
Нік Вольтемаде, Getty Images
20 травня 2025, 19:59
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн розглядає можливість виклику нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде до національної команди. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.
23-річний форвард вразив стабільною грою цього сезону — на його рахунку 16 забитих м’ячів і 3 результативні передачі в складі "швабів".
За інформацією джерела, успіхи Вольтемаде не залишились поза увагою — інтерес до молодого гравця проявляє також мюнхенська Баварія.
Якщо Нагельсманн вирішить викликати Вольтемаде на найближчий збір, це стане першим викликом для габаритного форварда Штутгарта у кар'єрі.