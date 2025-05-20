Німеччина

Нік Вольтемаде провів яскравий сезон і зацікавив Баварію.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн розглядає можливість виклику нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде до національної команди. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

23-річний форвард вразив стабільною грою цього сезону — на його рахунку 16 забитих м’ячів і 3 результативні передачі в складі "швабів".

За інформацією джерела, успіхи Вольтемаде не залишились поза увагою — інтерес до молодого гравця проявляє також мюнхенська Баварія.

Якщо Нагельсманн вирішить викликати Вольтемаде на найближчий збір, це стане першим викликом для габаритного форварда Штутгарта у кар'єрі.