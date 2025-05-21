Німеччина

Іспанський клуб не визначився щодо майбутнього гравця.

Іспанський центральний захисник Крістіан Москера за рік завершує свій контракт із Валенсією, і щодо продовження дії цієї угоди сторони наразі не мають жодного спільного бачення.

Саме тому для 20-річного виконавця це літнє трансферне вікно може стати визначальним етапом у кар’єрі, бо "кажани" точно не втратять можливість заробити на його продажі, якщо їм не вдасться домовитись про новий контракт.

Претендент на придбання футболіста вже є — німецький РБ Лейпциг, і навіть орієнтовна вартість підписання в 30 млн євро не відлякує "червоних биків".

Однак наразі до початку перемовин є одна суттєва перепона — німці нині шукають собі головного тренера, а чи буде зацікавлений майбутній керманич у Москері — питання наразі другорядне.

Проте запит щодо детальної інформації про перехід представники Бундесліги вже надіслали.

Москера в цьому сезоні провів 40 матчів та забив один гол.