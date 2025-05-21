Німеччина

Англієць став найкращим бомбардиром, топ-асистентом і вперше виграв чемпіонство в Німеччині.

Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн офіційно визнаний найкращим гравцем сезону-2024/25 у Бундеслізі. 31-річного англійця відзначила Німецька футбольна ліга (DFL) за вражаючі виступи протягом чемпіонату.

Кейн завершив сезон із 26 голами та 8 результативними передачами, ставши не лише найкращим бомбардиром, а й другим серед усіх гравців топ-5 європейських ліг за загальною кількістю результативних дій (34), поступившись лише Мохамеду Салаху з Ліверпуля (46).

"Це велика честь для мене – бути визнаним гравцем сезону в такий важливий рік, коли ми також стали чемпіонами. Дякую клубу, партнерам і тренерському штабу – без них це було б неможливо", – зазначив Кейн.

Зазначимо, що Гаррі Кейн отримав другу поспіль "Золоту бутсу" в Бундеслізі — унікальне досягнення для гравця, який провів лише два сезони в Німеччині. Окрім індивідуального тріумфу, 31-річний англієць нарешті здобув свій перший великий титул на клубному рівні — чемпіонство з Баварією.