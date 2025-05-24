Німеччина

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Німеччини, який відбудеться 24 травня, розпочавшись о 21:00.

У рамках фіналу Кубка Німеччини-2024/25 Армінії у столиці країни протистоятиме Штутгарт.

СУБОТА, 24 ТРАВНЯ, 21:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІСТІАН ДІНГЕРТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Націлившись на місце в Лізі Європи-2025/26 (основний етап), Штутгарт спробує завершити казковий шлях Армінії у першому для неї фіналі Кубка Німеччини. Клуб із Білефельда ввійшов в історію, ставши першим учасником із третього або нижчого дивізіону країни, якому вдалося вибити з турніру чотирьох представників Бундесліги (зокрема Баєр, чинного володаря трофея), заснованої в 1963 році.

За цей же проміжок часу фіналу Кубка Німеччини досягнули всього три команди 3. Ліги: Уніон Берлін-2001, Енергі Коттбус-1997 і Герта II-1993. Кожна з них зазнала невдачі у вирішальному поєдинку, а Енергі поступилася саме Штутгарту (0:2). Та звитяга була для "швабів" третьою після успіхів у 1954 і 1958 роках, тоді як у 1986, 2007 і 2013-му вони не впоралися своїми суперниками.

Армінія провела чудовий сезон і в 3. Лізі, із 72-ма очками після 38-ми матчів фінішувавши першою. Колектив Міхеля Княта був найкращим в обороні (36 пропущених голів), але третім/четвертим (64 забитих). Штутгарту ж у Бундеслізі й близько не вдалося повторити свого минулорічного досягнення у вигляді другої сходинки турнірної таблиці.

Команда Себастьяна Генесса хоч і завершила кампанію трьома поспіль перемогами, але опинилася аж на дев'ятій сходинці, всього двома заліковими балами поступившись Майнцу, який фінішував шостим. Тим не менш, сьогодні ввечері досвід і клас виконавців "швабів" має зіграти ключову роль у боротьбі з амбітним і рішучим суперником, якому на даному етапі точно нічого втрачати.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Себастьяна Генесса. Так, на перемогу Штутгарта в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.53, тоді як потенційний успіх Армінії оцінюється показником 6.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95. Шанси на здобуття трофея номінальними гостями оцінюються в 1.25, а господарями поля — в 4.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Армінія: Керскен — Ланнерт, Гроссер, Шнайдер, Оппі — Руссо — Корбоз, Шрек — Саренрен-Базе, Верль — Гродовські

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Єльч, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг, Ундав, Фюріх — Вольтемаде

СІТКА ТУРНІРУ (З 1/16 ФІНАЛУ)

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