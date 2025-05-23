Німеччина

Захисник Баєра погодив умови контракту з мюнхенцями — клуби готуються до фіналізації угоди.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та стане гравцем мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, 29-річний німець вже погодив умови особистого контракту з новим клубом, куди він перейде на правах вільного агента через спливаючий контракт із "фармацевтами".

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Баєр Леверкузен підтвердив, що отримав офіційне повідомлення про наміри футболіста. Тепер "фармацевти" чекають на звернення від Баварії для початку переговорів щодо компенсації, аби Та зміг взяти участь у літньому Клубному чемпіонаті світу-2025.

Мюнхенці планують завершити угоду вже найближчим часом, щоб Та міг якомога швидше приєднатися до команди. Це стане важливим підсиленням оборони Баварії.