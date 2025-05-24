Німеччина

Німецький фахівець різко відреагував на інформацію про можливе призначення в італійський клуб

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, який станом на зараз є головою глобального футбольного напрямку в системі Ред Булл, особисто та категорично заперечив чутки про те, що він може очолити італійську Рому найближчим часом.

Німецький тренер відреагував та нещодавні чутки в пресі, які вже раніше також спростували в Ромі та агент Клоппа.

"Я не стану новим головним тренером Роми. Ця історія — лайно собаче.

Якщо ви прочитаєте будь-які чутки про те, що я збираюся повернутись до тренерської роботи в найближчі роки — це теж повна маячня. Ви можете бути першими, хто це скаже", — цитує слова Юргена Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, нинішній наставник римлян Клаудіо Раньєрі готується завершити тренерську кар’єру після цього сезону, тож керівництво клубу активно шукає нового керманича. У шорт-листі Роми фігурують Франческо Фаріолі, який донедавна працював в Аяксі, та Стефано Піолі, що наразі очолює Аль-Наср.