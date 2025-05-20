Італія

Інформація про нібито домовленість із німецьким фахівцем виявилася фейком — Клопп не веде переговорів із римлянами.

Рома категорично заперечила інформацію про попередню домовленість із Юргеном Клоппом щодо можливого призначення на пост головного тренера. Італійське видання La Stampa, яке раніше оприлюднило цю новину, вже вийшло зі спростуванням.

Клуб заявив, що не веде жодних перемовин із Клоппом, який наразі працює у футбольному відділі корпорації Red Bull. Аналогічну позицію висловив і агент німецького спеціаліста Марк Косіцке, заявивши: "Клопп тренуватиме Рому? Ця новина неправдива".

Нинішній наставник римлян Клаудіо Раньєрі готується завершити тренерську кар’єру після цього сезону, тож керівництво клубу активно шукає нового керманича. У шорт-листі Роми фігурують Франческо Фаріолі, який донедавна працював в Аяксі, та Стефано Піолі, що наразі очолює Аль-Наср.

За тур до фінішу сезону Рома, в якій виступає український форвард Артем Довбик, набрала 66 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Раньєрі досягнув позначки в 500 матчів у Серії А в якості тренера.