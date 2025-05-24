Армінія Білефельд та Штутгарт розіграють кубок Німеччини на берлінському Олімпіаштадіоні.

Мішель Кніат, у порівнянні з перемогою над леверкузенським Баєром (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Себастьян Генесс, після перемоги над РБ Лейпциг (3:2), використав із перших хвилин Штіллера в опорній зоні, тоді як Фюріх повернеться на лівий фланг атаки.

Армінія Білефельд: Керксен — Гаґманн, Гроссер, Шнайдер, Оппі — Корбоз, Руссо, Шрек — Саренрен Базі, Гродовські, Верль.

Запасні: Опперманн, Фелікс, Ланнерт, Б’янкаді, Кунце, Шрерс, Бужеллаб, Янг, Каня.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Шабо, Жакез, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Фюріх — Вольтемаде.

Запасні: Бредлов, Гендрікс, Демирович, Штенцель, Левелінг, Бруун Ларсен, Нарті, Єльч.

Гра Армінія Білефельд — Штутгарт почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.