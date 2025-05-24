Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Німеччини, у якому зіграють Армінія Білефельд та Штутгарт.

Армінія Білефельд та Штутгарт розіграють кубок Німеччини на берлінському Олімпіаштадіоні.

Мішель Кніат, у порівнянні з перемогою над леверкузенським Баєром (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Себастьян Генесс, після перемоги над РБ Лейпциг (3:2), використав із перших хвилин Штіллера в опорній зоні, тоді як Фюріх повернеться на лівий фланг атаки.

Армінія Білефельд: Керксен — Гаґманн, Гроссер, Шнайдер, Оппі — Корбоз, Руссо, Шрек — Саренрен Базі, Гродовські, Верль.

Запасні: Опперманн, Фелікс, Ланнерт, Б’янкаді, Кунце, Шрерс, Бужеллаб, Янг, Каня.



Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Шабо, Жакез, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Фюріх — Вольтемаде.