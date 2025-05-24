Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Німеччини, у якому зіграють Армінія Білефельд та Штутгарт.
Ангело Штіллер, Getty Images
24 травня 2025, 20:18
Армінія Білефельд та Штутгарт розіграють кубок Німеччини на берлінському Олімпіаштадіоні.
Мішель Кніат, у порівнянні з перемогою над леверкузенським Баєром (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Себастьян Генесс, після перемоги над РБ Лейпциг (3:2), використав із перших хвилин Штіллера в опорній зоні, тоді як Фюріх повернеться на лівий фланг атаки.
Армінія Білефельд: Керксен — Гаґманн, Гроссер, Шнайдер, Оппі — Корбоз, Руссо, Шрек — Саренрен Базі, Гродовські, Верль.
Запасні: Опперманн, Фелікс, Ланнерт, Б’янкаді, Кунце, Шрерс, Бужеллаб, Янг, Каня.
Запасні: Бредлов, Гендрікс, Демирович, Штенцель, Левелінг, Бруун Ларсен, Нарті, Єльч.
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Шабо, Жакез, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Фюріх — Вольтемаде.
Гра Армінія Білефельд — Штутгарт почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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