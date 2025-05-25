Німеччина

Тім Ерманн підпише чотирирічний контракт із леверкузенським клубом.

Центральний захисник Тім Ерманн залишить Бохум заради Баєра, передає Флоріан Плеттенберг.

За даними журналіста, трансфер 21-річного німця вважається завершеним. Повної згоди між клубами досягнуто.

Ерманн підпише розрахований до кінця червня 2029 року контракт із Баєром. Очікується медичний огляд гравця.

У Леверкузені є чітке бачення стосовно талановитого захисника. Цього ж літа його одразу відправлять в оренду на рік.

Тім є вихованцем Бохума. Перебуваючи в системі клубу з липня 2012-го він відзначився двома асистами в 51-му матчі всіх турнірів.