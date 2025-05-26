Німеччина

Шотландський нападник підсилює атакувальну лінію берлінського клубу.

Уніон Берлін офіційно оголосив про підписання шотландського нападника Олівера Берка.

28-річний форвард приєднався до клубу з бременського Вердера, де виступав у Бундеслізі протягом останніх сезонів.

Берк відомий своєю здатністю вирішувати долю матчів у компенсований час. Загалом у складі бременців шотландець провів 42 матчі, відзначившись вісьмома голами та однією гольовою передачею.

У кар'єрі форварда — виступи за Ноттінгем Форест, РБ Лейпциг, Вест Бромвіч, Селтік, Алавес, Шеффілд Юнайтед, а також оренди в Мілволл і Бірмінгем Сіті. Він також має 13 матчів за національну збірну Шотландії.