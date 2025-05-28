Німеччина

У Мюнхені юнаку буде складно отримати свій шанс.

Німецький атакувальний півзахисник Пауль Ваннер на рівні Бундесліги є відомим виконавцем, адже дебютував за мюнхенську Баварію ще три роки тому.

Однак відтоді 19-річний виконавець значно більше матчів устиг провести за Гайденгайм, у якому тривала його оренда під час поточної кампанії.

Права на викуп "Рекордмайстер" більш скромному клубу в угоді щодо гравця так і не залишив, а отже цим літом Ваннер знову повернеться до Мюнхена.

А там наразі заклопотані якимось грошовитим підписанням саме в ланку атакувальних півзахисників після невдачі з Флоріаном Вірцем, тож юному гравцеві з шістьма голами та чотирма гольовими передачами за сезон належної уваги не приділятимуть.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на цьому тлі активізується Штутгарт, який розглядає Ваннера в якості заміни для свого лідера атаки Енцо Мійо, чий трансфер до більш іменитого клубу цілком імовірний також цього літа.

Однак Пауль добряче набрав у ціні за цей сезон — менше, аніж за 20 млн євро Баварія за два роки до завершення контракту з гравцем його не відпустить.