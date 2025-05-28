Німеччина

Марк Флеккен, як очікується, стане "фармацевтом".

Баєр Леверкузен активно працює над трансфером нового воротаря й наблизився до фінальної стадії перемовин щодо підписання Марка Флеккена з Брентфорда.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, німецький клуб розглядає 31-річного голкіпера основним кандидатом для команди Еріка тен Гага, який напередодні став новим головним тренером "фармацевтів" після відходу Хабі Алонсо.

За інформацією джерела, особисті умови вже погоджено — Флеккен не має жодних заперечень щодо переїзду до Леверкузена. Наразі сторони зосереджені на деталях домовленості між клубами, які перебувають у стадії активних переговорів.

У поточному сезоні Марк Флеккен провів за Брентфорд 39 матчів, в яких він пропустив 59 голів та 8 разів відстояв "на нуль".