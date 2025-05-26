Нідерландець починає новий етап кар’єри.
Зімон Рольфес та Ерік тен Гаг, x.com/bayer04
26 травня 2025, 12:27
Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг за ходом поточного сезону ще наприкінці жовтня залишив посаду головного тренера на чолі англійського Манчестер Юнайтед.
Після цього 55-річний керманич перебував на ринку вільних агентів і на різних етапах його пов’язували з клубами з провідних європейських ліг, які мали вакансії під час кампанії.
Однак сезон у підсумку завершився для нідерландця без роботи, але вже до нового футбольного року він готуватиме черговий клуб у своїй кар’єрі.
Леверкузенський Баєр офіційно оголосив про призначення тен Гага на посаду головного тренера та підписав із ним контракт до 2027 року.
Нагадаємо, що серед здобутих Еріком трофеїв Кубок Англії-2023/24 та Кубок англійської ліги-2022/23 на чолі Манчестер Юнайтед, а також перемоги в нідерландській Ередивізі (2018/19, 20/21, 21/22), Кубку (2018/19, 20/21) та Суперкубку Нідерландів-2020 з амстердамським Аяксом.