Німеччина

Нідерландець починає новий етап кар’єри.

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг за ходом поточного сезону ще наприкінці жовтня залишив посаду головного тренера на чолі англійського Манчестер Юнайтед.

Після цього 55-річний керманич перебував на ринку вільних агентів і на різних етапах його пов’язували з клубами з провідних європейських ліг, які мали вакансії під час кампанії.

Однак сезон у підсумку завершився для нідерландця без роботи, але вже до нового футбольного року він готуватиме черговий клуб у своїй кар’єрі.

Леверкузенський Баєр офіційно оголосив про призначення тен Гага на посаду головного тренера та підписав із ним контракт до 2027 року.

Нагадаємо, що серед здобутих Еріком трофеїв Кубок Англії-2023/24 та Кубок англійської ліги-2022/23 на чолі Манчестер Юнайтед, а також перемоги в нідерландській Ередивізі (2018/19, 20/21, 21/22), Кубку (2018/19, 20/21) та Суперкубку Нідерландів-2020 з амстердамським Аяксом.