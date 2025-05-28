Німеччина

Сторони досягли усної домовленості, але остаточне узгодження ще триває.

Головний тренер Плімута Мірон Муслич, команда якого не змогла уникнути вильоту з Чемпіоншипу за підсумками сезону, може вже найближчим часом очолити Шальке 04 — клуб із другої Бундесліги уже зробив австрійському тренеру пропозицію з контрактом щонайменше до 2027 року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport Germany, сторони досягли усної домовленості, але підписання угоди ще попереду.

Шальке активізував перемовини після того, як зірвався потенційний перехід Крістіана Тітца. За інформацією джерела, інтерес до Муслича проявляли й інші клуби, однак саме гельзенкірхенці наразі є фаворитами у боротьбі за тренера.

На заваді остаточному оформленню угоди залишається питання викупної клаусули, яку Шальке має узгодити з Плімут Аргайл — чинним клубом австрійця. Керівництво німецького клубу сподівається закрити перехід 42-річного фахівця у найближчий час.

Нагадаємо, Мірон Муслич раніше працював у Рапіді та Райндорф Альтах, а нині залишається головним тренером англійського Плімута, за який виступає центральний захисник збірної України Максі Таловєров.