Німеччина

Деві Зельке може вирушити на серйозне підвищення після успешного сезону в другому дивізіоні.

РБ Лейпциг серйозно розглядає можливість підписання нападника Деві Зельке, який став найкращим бомбардиром минулого сезону Другої Бундесліги та допоміг Гамбургу повернутися в еліту вперше за сім років

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво "биків" вже провело низку зустрічей та обговорень щодо потенційного трансферу. Ідею активно підтримує спортивний директор Марсель Шефер, відзначаючи гольовий хист 30-річного гравця, його ментальність та лідерські якості у роздягальні.

Наразі Зельке є вільним агентом, і це робить трансфер ще більш привабливим для Лейпцига. Втім, пріоритетом для самого футболіста залишається продовження контракту з Гамбургом, з яким він провів сильний сезон, забивши 23 м’ячі. Особливо важливу роль для Зельке відіграє підтримка з боку фанатів Гамбурга.

Проте переговори щодо нового контракту із Гамбургом наразі гальмуються — пропозиція клубу не задовольняє вимог форварда. У разі відсутності прогресу, Лейпциг може стати новим клубом для 30-річного нападника вже найближчим часом.

Нагадаємо, у 2015 році Деві Зельке вже отримував свій перший досвід в статусі гравця РБ Лейпциг, який тоді виступав у Другій Бундеслізі. Усього за РБ німець провів 53 матчі, забив 14 голів та віддав 4 асисти, а через два роки став гравцем Герти.