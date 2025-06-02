Німеччина

Підсилили центр поля.

За підсумками цього сезону Першої німецької Бундесліги Гольштайн Кіль отримав пониження за класом, посівши передостанню сходинку турнірної таблиці.

Однак не для кожного виконавця команди з півночі країни це була провальна кампанія — німецький центральний півзахисник Ніколай Ремберг відзначався стабільністю, а отже йому було нічого робити в другому за силою дивізіоні.

Аналогічної думки дотримувався й Гамбург із неподалік розташованого однойменного міста, який повернувся до "елітного" дивізіону вперше за чималу кількість років.

2,4 млн євро склала вартість 24-річного виконавця, і "динозаври" вже оголосили про своє перше підписання після повернення до найвищої ліги.

Контракт для гравця, який за сезон провів 33 матчі та віддав один гольовий пас, розрахований до 2028 року.