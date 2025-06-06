Німеччина

Німецький голкіпер залишиться в Мюнхені до 2026 року та буде третім номером у команді.

Воротар Свен Ульрайх досяг усної домовленості з Баварією щодо нового контракту до літа 2026 року. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, спортивний директор мюнхенців Крістоф Фройнд активно наполягав на продовженні угоди з 36-річним голкіпером.

Зазначається, що у Мюнхені дуже цінують досвід, стабільність та відданість Ульрайха.

У новому сезоні він виконуватиме роль третього голкіпера після Мануеля Нойєра та Йонаса Урбіга. Тим часом Даніель Перец веде просунуті переговори з ПСВ щодо оренди з опцією викупу.

У минулому сезоні Свен Ульрайх провів за Баварію усього 2 матчі, в яких він заробив одну червону картку, пропустив 2 голи та 1 раз відстояв "на нуль".