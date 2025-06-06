Німеччина

20-річний форвард перейшов до берлінського клубу з Падерборна.

ФК Уніон Берлін офіційно оголосив про трансфер нападника Ільяса Ансаха з Падерборна.

20-річний гравець приєднається до команди одразу й стане частиною складу Штеффена Баумгарта. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У сезоні-2024/25 Ансах був ключовим гравцем Падерборна в Другій Бундеслізі: провів 33 матчі, забив 6 голів і зробив 6 асистів.

Раніше він виступав за юнацькі команди Люнденшайда, Бохума, Айнтрахта Дортмунд і Зіґена. У професійному футболі дебютував у вересні 2023 року.

На міжнародному рівні Ансах провів 12 матчів за збірну Німеччини U-20 і відзначився п’ятьма голами.