Німеччина

"Чорно-жовті" все ж домовилися про трансфер брата свого колишнього гравця.

Центральний півзахисник Джоб Беллінгем залишить Сандерленд заради Боруссії Дортмунд, передає журналіст Фабріціо Романо.

Сторонам усе ж вдалося досягнути домовленості стосовно переходу 19-річного англійця. Повідомляється, що сума трансферу складе 33+5 млн євро, а клуб Чемпіоншипу/АПЛ отримає 15% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

Сандерленд придбав Беллінгема в Бірмінгем Сіті в липні 2023 року. Тоді перший клуб Джоба отримав за нього 1.75 млн євро.

Протягом двох сезонів півзахисник відзначився 11-ма голами й чотирма асистами в 90 матчах усіх турнірів. Із листопада 2024-го він також представляє збірну Англії U-21 (4М, 1А).

Трансфер Беллінгема стане рекордним для Сандерленда. Нинішній найдорожчий продаж в історії клубу мав місце влітку 2017 року, коли голкіпер Джордан Пікфорд (вихованець) перебрався до Евертона за 28.5 млн євро.

Нагадаємо, брат Джоба Джуд, який зараз представляє Реал Мадрид, теж виступав за Боруссію Дортмунд (2020-2023).

Раніше повідомлялося, що Назарій Русин може остаточно залишити Сандерленд уже цього літа.