Німеччина

Новачки мюнхенців приєднаються до команди вже на турнірі в США.

Баварія зможе задіяти новачків Йонатана Та та Тома Бішофа на Клубному чемпіонаті світу в США.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, мюнхенці досягли домовленості з леверкузенським Баєром і Гоффенгаймом, згідно з якою контракти гравців набувають чинності вже перед стартом турніру.

ℹ️ Einigung mit Leverkusen & Hoffenheim: FC Bayern mit Jonathan Tah und Tom Bischof zur Klub-WM 🤝



Alle Infos: https://t.co/MdCUASmYMd 🗞️#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/n19BeAE41k — FC Bayern München (@FCBayern) June 9, 2025

"Ми раді, що досягли згоди з Леверкузеном і Гоффенгаймом. Йонатан і Том вже стали частиною нашої команди. Вони розширять наші можливості на Клубному чемпіонаті світу, де ми хочемо боротися за трофей", – зазначив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

Команда вирушає до США завтра, 10 червня, аби розпочати підготовку в Орландо. Турнір стартує 14 червня. У групі C Баварія зустрінеться з Окленд Сіті (15 червня, Цинциннаті), Бока Хуніорс (19 червня, Маямі) та Бенфікою (24 червня, Шарлотт).