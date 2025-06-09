Німеччина

Франкфуртський клуб майже узгодив умови з нападником, але переговори з Майнцем ще тривають.

Айнтрахт Франкфурт близький до досягнення повної усної домовленості з форвардом Майнца Йонатаном Буркардтом щодо довгострокового контракту — угода має бути розрахована до 2030 року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport DE.

Хоча перемовини з гравцем уже на фінішній прямій, ситуація із трансфером ще не завершена — між Айнтрахтом та Майнцем 05 досі немає згоди щодо суми переходу.

Франкфуртці оцінюють можливу вартість трансферу на рівні 20 мільйонів євро, тоді як Майнц очікує більшу компенсацію.

24-річний німецький нападник у минулому сезоні за Майнц провів 30 матчів в усіх турнірах, в яких він забив 19 голів та віддав 3 асисти.