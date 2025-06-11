Німеччина

28-річний центрбек може змінити команду, якщо надійде вигідна пропозиція — німецький гранд вже шукає йому заміну.

Мюнхенська Баварія продовжує розглядати можливість продажу центрального захисника Кіма Мін Дже в літнє трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу поінформоване про інтерес до 28-річного південнокорейця з боку інших команд і готове розглянути пропозиції щодо трансферу. Водночас у Баварії зазначають, що рішення буде ухвалено лише у разі надходження відповідної фінансової компенсації.

Кім Мін Дже має чинний контракт із клубом до літа 2028 року, але можливий продаж уже цього літа дозволить мюнхенцям інвестувати виручені кошти в нового центрального оборонця.

Нагадаємо, що Кім перейшов до Баварії у 2023 році з Наполі після блискучого сезону в Серії A, але у складі німецького гранда не зміг повною мірою закріпитися в основі.