Клуб запропонував новий контракт, але гравець відмовився.
Лерой Сане, Getty Images
11 червня 2025, 10:00
Німецький нападник мюнхенською Баварії Лерой Сане уже за кілька тижнів має стати вільним агентом.
Клуб упродовж цього сезону пропонував 29-річному виконавцю продовжити контракт, проте перемовини постійно відкладались, і зрештою "Рекордмайстер" отримали відмову від футболіста.
Однак куди піти далі Сане ще не вирішив — Лерой має пропозицію від турецького Галатасарая, який є фаворитом на його підписання.
Тим часом Баварія наразі вирішує питання доцільності брати гравця із собою на Клубний чемпіонат світу до США.
У Сане 13 голів та шість гольових передач у 45 матчах цього сезону.