Німеччина

Клуб запропонував новий контракт, але гравець відмовився.

Німецький нападник мюнхенською Баварії Лерой Сане уже за кілька тижнів має стати вільним агентом.

Клуб упродовж цього сезону пропонував 29-річному виконавцю продовжити контракт, проте перемовини постійно відкладались, і зрештою "Рекордмайстер" отримали відмову від футболіста.

Однак куди піти далі Сане ще не вирішив — Лерой має пропозицію від турецького Галатасарая, який є фаворитом на його підписання.

Тим часом Баварія наразі вирішує питання доцільності брати гравця із собою на Клубний чемпіонат світу до США.

У Сане 13 голів та шість гольових передач у 45 матчах цього сезону.