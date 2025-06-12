Німеччина

Здобув Кубок Нідерландів — пішов на підвищення.

Гоу Ехед Іглс — головна сенсація цьогорічного розіграшу Кубка Нідерландів, адже зумів нав’язати боротьбу таким потужним суперникам на шляху до трофею, як Твенте, ПСВ та АЗ, і зрештою здобув перепустку до Ліги Європи УЄФА, оминувши кваліфікацію та посівши сьому сходинку в чемпіонаті.

У автора цього успіху є цілком конкретне ім’я — нідерландський фахівець Пауль Сімоніс, який підхопив команду на початку сезону.

І вже за підсумками кампанії 40-річний фахівець пішов на підвищення — його запросив до себе німецький Вольфсбург.

"Вовки" оголосили про підписання контракту з керманичем до 2027 року.