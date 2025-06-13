Бергамський клуб підписав івуарійського захисника на постійній основі за 20 мільйонів євро.
Фото ФК Аталанта
13 червня 2025, 19:30
Аталанта на офіційному ссайті підтвердила перехід центрального захисника Оділона Коссуну з леверкузенського Баєра на постійній основі.
Італійський клуб викупив права на футболіста за 20 мільйонів євро після успішного завершення переговорів із "фармацевтами".
24-річний івуарієць приєднався до Аталанти перед минулим сезоном, вразивши своїми виступами як на внутрішній арені, так і в єврокубках. Те
пер його трансфер офіційно завершено, і Коссуну продовжить кар’єру в Серії А вже як повноцінний гравець бергамського клубу.