Німеччина

Бергамський клуб підписав івуарійського захисника на постійній основі за 20 мільйонів євро.

Аталанта на офіційному ссайті підтвердила перехід центрального захисника Оділона Коссуну з леверкузенського Баєра на постійній основі.

Італійський клуб викупив права на футболіста за 20 мільйонів євро після успішного завершення переговорів із "фармацевтами".

24-річний івуарієць приєднався до Аталанти перед минулим сезоном, вразивши своїми виступами як на внутрішній арені, так і в єврокубках. Те

пер його трансфер офіційно завершено, і Коссуну продовжить кар’єру в Серії А вже як повноцінний гравець бергамського клубу.