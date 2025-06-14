Німеччина

Беньяміна хотіли купити ще минулого літа.

Баварія виявляє інтерес до Беньяміна Шешко.

За інформацією журналістів Bild Крістіана Фалька і Тобі Альтшаффля, мюнхенці розглядають форварда Лейпцига як потенційного наступника Гаррі Кейна і намагалися купити його ще минулого літа. Якби угоду вдалося укласти, англієць був би переведений на позицію "десятки".

Лейпциг постарається виручити 100 млн євро, але готовий почати переговори щодо Шешко з позначки в 70 млн. Імовірність переходу в Баварію при цьому невисока, фаворитом називається Арсенал.

Раніше повідомлялося, що саудівські гранди націлилися на Шешко.