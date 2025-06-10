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У той же час пріоритетом самого гравця є продовження виступів у Європі.

Два клуби чемпіонату Саудівської Аравії зацікавилися центральним нападником РБ Лейпциг Беньяміном Шешко, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними ЗМІ, одним із претендентів на 22-річного словенця є Аль-Хіляль, який раніше відмовився від придбання центрфорварда Наполі Віктора Осімгена. Тим не менш, сам Шешко націлений на продовження кар'єри в Європі.

Над трансфером Беньяміна працює Арсенал. Раніше повідомлялося, що лондонці — єдині, хто напряму контактує з РБ Лейпциг із приводу потенційного переходу виконавця.

Порталом transfermarkt гравець атакувальної ланки оцінюється в 70 млн євро. Його контракт із "биками" розраховано до кінця червня 2029 року.

У ході сезону-2024/25 Шешко відзначився 21 голом і шістьма асистами в 45-ти матчах усіх турнірів.