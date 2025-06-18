Захисник Боруссії Менхенгладбах не продовжуватиме контракт і може змінити клуб вже цього літа.
Ко Ітакура, Getty Images
18 червня 2025, 20:20
Айнтрахт із Франкфурта уважно стежить за ситуацією навколо центрального захисника Боруссії Менхенгладбах Ко Ітакури.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, "орли" можуть активізувати інтерес до японця лише у випадку, якщо команду покине бразилець Тута.
Ітакура вже прийняв рішення не продовжувати контракт із Боруссією, розрахований до літа 2026 року, тому у найближчі місяці може змінити клуб. У чинній угоді 28-річного захисника прописана клаусула, яка дозволяє йому перейти до іншої команди за суму від 10 до 15 мільйонів євро.
Цікавий нюанс – Манчестер Сіті, попередній клуб Ітакури, має право першочергового викупу японця у цьому трансферному вікні. Проте наразі жодних активних кроків з боку англійського гранда не зафіксовано.