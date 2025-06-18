Німеччина

Захисник Боруссії Менхенгладбах не продовжуватиме контракт і може змінити клуб вже цього літа.

Айнтрахт із Франкфурта уважно стежить за ситуацією навколо центрального захисника Боруссії Менхенгладбах Ко Ітакури.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, "орли" можуть активізувати інтерес до японця лише у випадку, якщо команду покине бразилець Тута.

Ітакура вже прийняв рішення не продовжувати контракт із Боруссією, розрахований до літа 2026 року, тому у найближчі місяці може змінити клуб. У чинній угоді 28-річного захисника прописана клаусула, яка дозволяє йому перейти до іншої команди за суму від 10 до 15 мільйонів євро.

Цікавий нюанс – Манчестер Сіті, попередній клуб Ітакури, має право першочергового викупу японця у цьому трансферному вікні. Проте наразі жодних активних кроків з боку англійського гранда не зафіксовано.