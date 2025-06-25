Німеччина

За гравцем полювали й клуби з більш гучними іменами.

Швейцарський нападник Вінслі Ботелі наразі перебуває поза увагою широкого футбольного загалу, що не дивно, бо юнаку з менхенгладбахської Боруссії лише має виповнитись 19 років за кілька тижнів.

Однак серед скаутів його фігура достатньо популярна, на що вказує бодай інтерес від таких клубів, як англійські Манчестер Юнайтед та Евертон чи туринський Ювентус.

Проте не вони в підсумку виявились найбільш рішучими в процесі перемовин, а більш скромний швейцарський Сьон, який одразу прийшов до "жеребців" із зобов’язанням у 3,5 млн євро за повноцінний викуп гравця та за кілька днів закрив річну орендну угоду.

Ботелі на юнацькому рівні забив за сезон 13 голів та віддав три гольові передачі в 36 матчах.