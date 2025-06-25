Німеччина

Баварія втретє поспіль тимчасово відпустила Арійона з Мюнхена.

Гайденгайм орендував у Баварії атакувального півзахисника Арійона Ібрагімовича, передає офіційний сайт клубу.

Минулу кампанію 19-річний німець провів у Лаціо, але заявити про себе в Римі йому не вдалося. На рахунку виконавця участь у двох матчах (19 хвилин) усіх турнірів.

Сезон-2025/26 Ібрагімович проведе в Гайденгаймі, який ледь не вилетів із Бундесліги. Наприкінці травня підопічні Франка Шмідта впоралися з Ельферсбергом у двоматчевому протистоянні за місце серед "еліти".

Раніше (сезон-2023/24) Арійона також орендував Фрозіноне. За Баварію ж загалом він провів усього чотири матчі.