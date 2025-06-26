Німеччина

За свою молоду зірку греки хочуть більше.

Грецький атакувальний півзахисник ПАОКа Янніс Константеліас — зірка, що сходить на Балканському півострові.

У будь-якому випадку, саме таку характеристику 22-річному виконавцю надає місцева преса.

І разом із тим попит на літньому трансферному ринку відповідає цим високим очікуванням.

Наприклад, німецький Штутгарт вирішив зіграти на випередження інших претендентів та запропонував за гравця 14 млн євро.

Солідні кошти, але "орлам" цього недостатньо — греки вказали "швабам" на цінник у 20 млн євро, і тільки від цієї суми планують розпочинати будь-які розмови.

Утім, два роки до завершення контракту гравця вказують на те, що Штутгарту є сенс шукати й інші підходи до потенційної угоди.

За сезон у Константеліаса 10 голів та один гольовий пас у 47 матчах.