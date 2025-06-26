Німеччина

23-річний футболіст може продовжити кар'єру в Мадриді.

Реал вивчає варіанти щодо посилення складу в лінії нападу. Як повідомляє Fichajes, мадридському суперклубу цікавий нападник Нік Вольтемаде зі Штутгарта. Німець може стати цікавим варіантом для "вершкових", які бачать в ньому гравця типу Хоселу.

23-річний Вольтемаде забив шість голів на молодіжному чемпіонаті Європи. Німецька команда готується до фіналу турніру, де зіграє проти однолітків з Англії. На початку червня Вольтемаде дебютував за національну команду Німеччини.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Ніка Вольтемаде в 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче купити найкращого бомбардира молодіжного Євро-2025.