23-річний футболіст може продовжити кар'єру в Мадриді.
Нік Вольтемаде, Getty Images
26 червня 2025, 12:30
Реал вивчає варіанти щодо посилення складу в лінії нападу. Як повідомляє Fichajes, мадридському суперклубу цікавий нападник Нік Вольтемаде зі Штутгарта. Німець може стати цікавим варіантом для "вершкових", які бачать в ньому гравця типу Хоселу.
23-річний Вольтемаде забив шість голів на молодіжному чемпіонаті Європи. Німецька команда готується до фіналу турніру, де зіграє проти однолітків з Англії. На початку червня Вольтемаде дебютував за національну команду Німеччини.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Ніка Вольтемаде в 30 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Челсі хоче купити найкращого бомбардира молодіжного Євро-2025.