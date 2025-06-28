Німеччина

Каталонці так і не заграли його в офіційних матчах.

Перед початком сезону-2023/2024 каталонська Барселона оформила перехід дуже перспективного атакувального півзахисника німецького Фрайбурга Ноа Дарвіха за 2,5 млн євро.

Однак відтоді нині вже 18-річний юнак так і не зіграв жодного матчу за дорослу команду, а через травму пропустив значну частину цього сезону молодіжного футболу.

Тим часом юнаку вже кортить пограти на "дорослому" рівні, і оскільки "блаугранас" подібної можливості досі не надали, він розглядає варіант із відходом.

Німецький Штутгарт на цьому тлі розраховує на легкі перемовини з Барсою та вже погодив контракт із Дарвіхом до 2029 року.

Ноа за сезон назбирав 25 матчів (751 хвилину) та два асисти за молодіжну команду Барселони.