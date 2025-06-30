Атакуючий півзахисник ПСВ Малік Тілльман найближчим часом стане гравцем Баєра Леверкузен.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, усна домовленість між клубами вже досягнута, і сторони готуються до фіналізації угоди.

Повний пакет трансферу оцінюється у суму близько 35-40 мільйонів євро. З самим 23-річним гравцем також узгоджено довгостроковий контракт.

Зазначається, що мюнхенська Баварія має опцію зворотного викупу, однак наразі Баєр вважає угоду фактично завершеною.

У сезоні-2024/25 універсальний американський півзахисник зіграв 34 матчі, забив 16 голів та віддав 5 асистів.