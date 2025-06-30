Німеччина

"Фрмацевти" досягли усної згоди з ПСВ та гравцем на трансфер за 40 млн євро.

Атакуючий півзахисник ПСВ Малік Тілльман найближчим часом стане гравцем Баєра Леверкузен.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, усна домовленість між клубами вже досягнута, і сторони готуються до фіналізації угоди.

Повний пакет трансферу оцінюється у суму близько 35-40 мільйонів євро. З самим 23-річним гравцем також узгоджено довгостроковий контракт.

Зазначається, що мюнхенська Баварія має опцію зворотного викупу, однак наразі Баєр вважає угоду фактично завершеною.

У сезоні-2024/25 універсальний американський півзахисник зіграв 34 матчі, забив 16 голів та віддав 5 асистів.