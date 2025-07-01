Німеччина

Німецький клуб шукає топового лівого вінгера, незважаючи на предметний інтерес до Вольтемаде.

Баварія активно працює над підсиленням лівого флангу атаки і додала нападник Ліверпуля Луїса Діаса до свого короткого списку кандидатів на вхідний трансфер. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб вже зібрав повну інформацію про 28-річного колумбійського вінгера, але поки що офіційних переговорів з Ліверпулем не було. Утім, Діас може покинути Ліверпуль, якщо надійде відповідна пропозиція.

Варто зазначити, що сам Ліверпуль також шукає нових виконавців на підсилення атакуючої лінії, тому ймовірність трансферу існує з обох сторін. Баварія продовжує вивчати кілька варіантів, і Діас тепер є одним із основних у їхньому списку.

Минулого сезону Луїс Діас провів 50 матчів за Ліверпуль, забивши 17 голів і зробивши вісім асистів.

Раніше повідомлялося, що у його підписанні зацікавлений саудівський Ан-Наср.