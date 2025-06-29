Англія

Клуб із Ер-Ріяда готовий викласти понад 85 мільйонів євро за зіркового вінгера Ліверпуля, але сам гравець мріє про Барселону.

Вінгер Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас потрапив у сферу інтересів саудівського Ан-Насра, який активно працює над підсиленням флангів атаки. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, клуб, де виступає Кріштіану Роналду, готовий зробити Діаса одним із головних трансферів цього літа.

За інформацією джерела, Ан-Наср готовий запропонувати понад 85 мільйонів євро за 28-річного колумбійця, контракт якого з Ліверпулем чинний до літа 2027 року.

Попри щедру пропозицію з Близького Сходу, сам Діас наразі не схильний до переїзду в Саудівську Аравію. Повідомляється, що його головним бажанням є трансфер до Барселони, яка також проявляє інтерес, але не готова конкурувати з Ан-Насром у фінансовому плані.

Минулого сезону Діас провів 50 матчів за Ліверпуль, забивши 17 голів і зробивши вісім асистів. Його стабільна гра та універсальність на фланзі роблять його привабливою ціллю для багатьох топклубів.

Наразі майбутнє колумбійця залишається відкритим — боротьба за нього триває, і багато залежатиме від того, чи зможе Барселона знайти ресурси для конкурентної пропозиції.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед цікавиться можливістю трансферу півзахисника мюнхенської Баварії Жуана Паліньї.