Німеччина

Німець отримає №10 після відходу з клубу Лероя Сане.

Баварія оголосила про те, що після Клубного чемпіонату світу атакуючий півзахисник Джамал Мусіала змінить ігровий номер. Талановитий футболіст гратиме під номером 10, який звільнився після відходу з команди Лероя Сане.

При цьому підкреслюється, що в решті матчів Клубного чемпіонату світу Мусіала продовжить виступати під номером 42.

Номер 10 Лерой Сане в Баварії носив протягом п'яти років. Раніше під "десяткою" в Мюнхені виступали Філіппе Коутіньо, Рой Макай, Лотар Маттеус, Герд Мюллер та інші футболісти.

Найближчий матч Баварія проведе 5 липня – проти ПСЖ у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Баварія зацікавлена в придбанні Рашфорда.