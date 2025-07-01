Німець отримає №10 після відходу з клубу Лероя Сане.
Джамал Мусіала, Getty Images
01 липня 2025, 13:31
Баварія оголосила про те, що після Клубного чемпіонату світу атакуючий півзахисник Джамал Мусіала змінить ігровий номер. Талановитий футболіст гратиме під номером 10, який звільнився після відходу з команди Лероя Сане.
При цьому підкреслюється, що в решті матчів Клубного чемпіонату світу Мусіала продовжить виступати під номером 42.
Номер 10 Лерой Сане в Баварії носив протягом п'яти років. Раніше під "десяткою" в Мюнхені виступали Філіппе Коутіньо, Рой Макай, Лотар Маттеус, Герд Мюллер та інші футболісти.
Найближчий матч Баварія проведе 5 липня – проти ПСЖ у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Баварія зацікавлена в придбанні Рашфорда.