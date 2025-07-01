Німеччина

Гра нападника МЮ привернула увагу мюнхенського клубу, який розглядає його як варіант на лівому фланзі та центрфорварда.

Баварія активно вивчає можливість підписання англійського нападника Маркуса Рашфорда. Успішні виступи футболіста у складі Астон Вілли справили враження на керівництво німецького гранда, повідомляє Bild.

Рашфорд цінується за свою універсальність — він однаково ефективний як на позиції лівого вінгера, так і центрального форварда. За наявною інформацією, Манчестер Юнайтед готовий розглянути пропозиції щодо трансферу гравця за суму близько 45 мільйонів євро.

Наразі переговори знаходяться на стадії збору даних, і подальші кроки залежатимуть від домовленостей між клубами.

Нагадаємо, що у лютому цього року Рашфорд перейшов в Астон Віллу на правах оренди, де провів 17 матчів, забивши чотири голи та оформивши шість асистів. Його контракт з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року.