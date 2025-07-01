Німеччина

Саме стільки хоче виручити Штутгарт за свого гравця.

У Баварії визначили суму, яку готові віддати за Ніка Вольтемаде.

За інформацією Kicker, Штутгарт розраховує отримати за 23-річного нападника від 80 до 100 мільйонів євро, тоді як мюнхенці готові заплатити максимум 50 мільйонів. Сам гравець хоче перейти в Баварію.

Повідомляється, що Штутгарт у свою чергу виявляє інтерес до 21-річного півзахисника Баварії Пауля Ваннера. Гравець зацікавлений у переході. Мюнхенці планують віддати Ваннера в оренду – в ідеалі в команду, що грає в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Вольтемаде відмовив Челсі й Наполі заради Баварії.