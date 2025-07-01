Саме стільки хоче виручити Штутгарт за свого гравця.
Нік Вольтемаде, Getty Images
01 липня 2025, 14:39
У Баварії визначили суму, яку готові віддати за Ніка Вольтемаде.
За інформацією Kicker, Штутгарт розраховує отримати за 23-річного нападника від 80 до 100 мільйонів євро, тоді як мюнхенці готові заплатити максимум 50 мільйонів. Сам гравець хоче перейти в Баварію.
Повідомляється, що Штутгарт у свою чергу виявляє інтерес до 21-річного півзахисника Баварії Пауля Ваннера. Гравець зацікавлений у переході. Мюнхенці планують віддати Ваннера в оренду – в ідеалі в команду, що грає в єврокубках.
Раніше повідомлялося, що Вольтемаде відмовив Челсі й Наполі заради Баварії.