Німеччина

Талант Штутгарта хоче перебратися виключно до мюнхенського клубу.

Нападник збірної Німеччини й Штутгарта Нік Вольтемаде відмовився вести переговори з Челсі й Наполі, передає журналіст BILD Юліан Агарді.

Позиції розходяться: Баварія хоче озолотити Вольтемаде, Штутгарт — себе

Представники 23-річного німця раніше запланували зустрічі з вищезгаданами клубами АПЛ і Серії А, у ході яких ішлося б про його потенційний перехід. Вранці 29 червня, після завершення Євро-2025 (U-21), лондонців і неаполітанців повідомили про скасування переговорів.

Вольтемаде повністю зосереджений на своєму трансфері до Баварії. Нік уже кілька разів дав Штутгарту зрозуміти, що хоче приєднатися виключно до мюнхенського клубу.

"Шваби" підписали нападника влітку 2024 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Вердер, оформивши чотирирічний контракт зі своїм нинішнім клубом.

На рахунку Вольтемаде 17 голів і три асисти в 33-х матчах сезону-2024/25 у всіх турнірах. Нік став найкращим бомбардиром Євро-2025 (U-21).

Раніше повідомлялося, що в разі переходу до Баварії німець зароблятиме до 10 млн євро на рік.