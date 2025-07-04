Німеччина

Йонатан Буркардт залишить рідний для нього клуб.

Трансфер центрального нападника Майнца Йонатана Буркардта до Айнтрахта Франкфурт можна вважати завершеним, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що клуби досягнули домовленості щодо переходу 24-річного німця. За свого вихованця Майнц отримає до 23 млн євро з бонусами.

Вже сьогодні, 4 липня, талановитий гравець має пройти медогляд. Очікується, що контракт Айнтрахта з Буркардтом буде розраховано до кінця червня 2030 року.

Йонатан дебютував за рідний для нього Майнц у сезоні-2018/19. Зараз на рахунку виконавця 45 голів і 14 асистів у 144-х матчах за клуб у всіх турнірах. У ході минулої кампанії Бундесліги нападник із 18-ма результативними ударами фінішував четвертим у списку найкращих бомбардирів турніру.

Буркардт представляв збірну Німеччини в трьох протистояннях. За "молодіжку" (U-21) національної команди він відзначився десятьма голами й шістьма асистами в 20-ти матчах (виступав до червня 2022 року).