Йонатан Буркардт залишить рідний для нього клуб.
Йонатан Буркардт, Getty Images
04 липня 2025, 13:26
Трансфер центрального нападника Майнца Йонатана Буркардта до Айнтрахта Франкфурт можна вважати завершеним, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.
Повідомляється, що клуби досягнули домовленості щодо переходу 24-річного німця. За свого вихованця Майнц отримає до 23 млн євро з бонусами.
Вже сьогодні, 4 липня, талановитий гравець має пройти медогляд. Очікується, що контракт Айнтрахта з Буркардтом буде розраховано до кінця червня 2030 року.
Йонатан дебютував за рідний для нього Майнц у сезоні-2018/19. Зараз на рахунку виконавця 45 голів і 14 асистів у 144-х матчах за клуб у всіх турнірах. У ході минулої кампанії Бундесліги нападник із 18-ма результативними ударами фінішував четвертим у списку найкращих бомбардирів турніру.
Буркардт представляв збірну Німеччини в трьох протистояннях. За "молодіжку" (U-21) національної команди він відзначився десятьма голами й шістьма асистами в 20-ти матчах (виступав до червня 2022 року).