Німеччина

Потужне підсилення.

Франкфуртський Айнтрахт оформив трансфер нападника збірної Німеччини Йонатана Буркардта з німецького Майнцу. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Зазначається, що 24-річний німець підписав трудову угоду з новим клубом до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Айнтрахт заплатив за форварда 21 млн. євро.

"Йонні привнесе багато якостей, які підуть на користь нашій грі. Він продемонстрував свої сильні навички завершення в Майнці, а також своє тактичне розуміння. Він справжній командний гравець на полі та за його межами. Ми раді, що нам вдалося роздобути німецького нападника міжнародного класу", — заявив спортивний директор Айнтрахту Маркус Креше.

Минулого сезону Йонатан Буркардт відіграв за Майнц 30 матчів, забив 19 голів та віддав 3 результативні передачі. Також на його рахунку три зустрічі у складі національної збірної Німеччини.