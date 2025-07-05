Німеччина

Гравець уже встиг стати живою легендою власного клубу.

Данський нападник Юссуф Поульсен за роки свого перебування в німецькому РБ Лейпциг уже встиг побачити все, що завгодно.

У 2013 році нині вже 31-річний виконавець долучився до "Червоних биків" із рідного для нього Лонгбю за 1,55 млн євро, після чого жодного разу не виявив бажання змінити клуб.

Однак досвідчений футболіст розуміє, що за рік до завершення контракту керівники РБ не розраховують на продовження цієї історії.

Саме тому Поульсен вирішив піти саме цього літа, щоб Лейпциг міг ще й заробити якісь кошти на його продажі.

Ситуацією намагатиметься скористатись один із новачків прийдешньої кампанії Бундесліги — Гамбург, який готую свою першу пропозицію в процесі перемовин.

У минулому сезоні Поульсен провів 29 матчів (604 хвилини) та забив п’ять голів.