Німеччина

Бредлі Барколя може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Баварія продовжує роботу над посиленням атакувальної лінії. На радарі гранда Бундесліги залишається нападник ПСЖ Бредлі Барколя. Як повідомляє Fichajes, мюнхенці готові заплатити за цього футболіста 100 мільйонів євро.

Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловлював упевненість в тому, що 22-річний Барколя не покине команду цього літа.

Бредлі Барколя перейшов в ПСЖ з Ліона в кінці літа 2023 року. З того часу футболіст провів 101 офіційний матч, в яких забив 26 голів і віддав 29 гольових передач на партнерів.

У середу, 9 липня, ПСЖ зіграє проти Реала в півфіналі Клубного чемпіонату світу.